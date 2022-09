Volley C, Prime Cleaning: Diego Casadei affinacherà coach Botteghi

Sport

Riccione

21:33 - 20 Settembre 2022

Sarà Diego Casadei a sedere in panchina al fianco di coach Claudio Botteghi, come vice allenatore. Un gradito ritorno quello di Diego nello staff tecnico dell’Asd Riccione Volley, uno dei primi allenatori storici del nostro settore giovanile che ha contribuito in prima persona alla crescita del movimento pallavolistico riccionese.

Coach Casadei completa lo staff tecnico della prima squadra maschile di serie C, 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐕𝐨𝐥𝐥𝐞𝐲, che sabato 8 ottobre alle ore 18.00 esordirà in campionato tra le mura amiche del pala Nicoletti con l’Atlas San Zaccaria Ravenna.