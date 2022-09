Calcio, Nazionale RSM: il Ct Costantini: 'Con le Seychelles possiamo fare bene'

Sport

Repubblica San Marino

| 21:21 - 20 Settembre 2022

Foto FSGC.



E' un Fabrizio Costantini determinato e concentrato quello che si è presentato questa sera nella sala stampa del San Marino Stadium per la conferenza in vista dell’amichevole con le Seychelles di mercoledi (ore 20,45). Il tecnico della Nazionale sammarinese vuole focalizzarsi solo sull’imminente gara, senza pensare alla sfida di Nations League con l’Estonia prevista per lunedì prossimo.

“È una partita emozionante e stimolante, sia per noi sia per chi sarà allo stadio. C’è attesa ed anche tensione per questa gara – commenta Costantini - consapevoli che possiamo fare bene. Veniamo da ottime prove, in cui è mancato solo il risultato. Mi spiace ogni volta dover vedere i ragazzi rammaricati ed amareggiati dopo l’ennesima buona prestazione. Dobbiamo iniziare a raccogliere i frutti del nostro lavoro. I ragazzi si sono preparati bene, spero solo che non li tradisca l’emozione. Questa partita – prosegue il tecnico sammarinese – arriva nel momento giusto. Anche dal punto di vista fisico i ragazzi sono pronti. Domani, così come nelle scorse partite, proveremo a fare risultato. Daremo il massimo”.



Dello stesso avviso e carico in vista dell’incontro anche Michael Battistini, presente in conferenza a fianco del mister: “È una sfida diversa dalle altre, c’è tanta aspettativa. Ciò che sarà importante è non sbagliare l’approccio mentale. Saremo anche chiamati in certe parti della gara a fare la partita. Dobbiamo rimanere concentrati e giocare come sappiamo fare”.

Anche il centrocampista della Nazionale ha nel mirino solamente le Seychelles: “Quella di domani per noi non è solo una semplice amichevole, le partite sono tutte importanti allo stesso modo. Da giovedì penseremo all’Estonia”.



I CONVOCATI



SIMONCINI ALDO JUNIOR

Portiere

D'ADDARIO ALESSANDRO

Difensore

PALAZZI MIRKO

Difensore

CECCAROLI LUCA

Centrocampista

GOLINUCCI ENRICO

Centrocampista

VITAIOLI MATTEO

Attaccante

BATTISTINI MICHAEL

Centrocampista

STEFANELLI MATTIA

Attaccante

TOMASSINI FABIO RAMÒN

Attaccante

ROSSI DANTE CARLOS

Difensore

MANZAROLI MATTIA

Portiere

GRANDONI ANDREA

Centrocampista

ZAFFERANI TOMMASO

Centrocampista

TOSI ALESSANDRO

Difensore

FRANCIOSI SIMONE

Difensore

FABBRI FILIPPO

Difensore

PANCOTTI SAMUEL

Attaccante

TOMASSINI DAVID

Centrocampista

HIRSCH ADOLFO JOSÈ

Centrocampista

LUNADEI LORENZO

Centrocampista

MULARONI MARCELLO

Centrocampista

BENEDETTINI ELIA

Portiere

GOLINUCCI ALESSANDRO

Centrocampista