Basket A2, RivieraBanca: due amichevoli aspettando il campionato

21:10 - 20 Settembre 2022

Il viceallenatore Mauro Zambelli





Si avvia verso la conclusione il percorso di preparazione al campionato per RivieraBanca Basket Rimini che in vista dell'esordio, previsto il 2 ottobre alle 18 in casa dell'Allianz Pazienza San Severo, ha programmato due incontri amichevoli da svolgersi nella settimana, di modo da non perdere il ritmo partita e continuare a tenere alta l'intensità.



Il primo è previsto mercoledì 21 settembre alle ore 17.45 contro Staff Mantova in campo "neutro" (Anzola dell'Emilia), mentre il secondo si disputerà sabato 24 settembre alle ore 18.00 presso il nostro PalaFlaminio contro Fortitudo Kigili Bologna.



"Di giorno in giorno stiamo prendendo consapevolezza dello sforzo fisico e mentale necessario per competere in questo campionato. - dice il viceallenatore Mauro Zambelli - Siamo soddisfatti della crescita graduale della squadra e vogliamo continuare ad essere costanti in questo processo di miglioramento."



Zambelli, che indicazioni sono emerse dalla Supercoppa?

"Siamo reduci da una partita in cui spesso non abbiamo concretizzato buone azioni offensive e difensive per imprecisioni negli ultimi secondi del possesso: giocare contro un'altra avversaria di ottimo livello ci dà l'occasione di limare questi difetti."



Come verrà utilizzata quest'ultima settimana precampionato tra amichevoli ed allenamenti?

"A livello fisico vogliamo sfruttare questa settimana senza impegni ufficiali per incrementare il carico di lavoro che si assesterà poi sul livello della settimana tipo nei sette giorni successivi, quelli che portano alla prima giornata di campionato"





Nel frattempo, prosegue regolarmente la campagna abbonamenti che si concluderà in occasione della seconda partita casalinga del campionato, ovvero il 23 ottobre contro Kleb Basket Ferrara. Di seguito ricordiamo le modalità per abbonarsi:



SEDE RBR (Via Flaminia 28, Rimini), dal lunedì al venerdì orari 9-12.30 e 17-19, sabato orario 9-12.30

TABACCHERIA PRUCCOLI (Viale Amerigo Vespucci 69, Rimini), tutti i giorni orario continuato dalle 7 alle 24.

ONLINE sulla piattaforma VIVATICKET al seguente link