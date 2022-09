Calcio Eccellenza, Tropical Coriano: ingaggiato il portiere Bianchini

Sport

Coriano

| 19:42 - 20 Settembre 2022

Il portiere Andrea Bianchini.

L'A.S.D. Tropical Coriano comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Bianchini.

L'estremo difensore, classe 1999, è cresciuto nelle giovanili biancorossoblù per poi passare in quelle di Santarcangelo e Cesena. A livello di prima squadra, Andrea ha poi indossato le casacche di Forlì in serie D 831 presenze), Vis Pesaro in C (19 presenze in due stagioni) e Virtus Verona collezionando 21 presenze in Serie C e 33 in D. La scorsa stagione si è allenato con il Ricicone. Ora il tecnico dovrà scegliere tra l'under Fabbri e l'over Bianchini.