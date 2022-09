Calcio RSM, il Presidente FIFA Gianni Infantino sul Titano in visita ufficiale

Sport

Repubblica San Marino

| 19:26 - 20 Settembre 2022

Il Presidente della FSGC Marco Tura con Gianni Infantino.





Era il 5 ottobre del 2017 quando Gianni Infantino venne per la prima volta in visita a San Marino, ospite della FSGC, in veste di neo presidente FIFA. Cinque anni dopo, il numero uno del massimo ente calcistico mondiale si appresta a tornare sul Titano. La seconda visita ufficiale di Infantino è programmata per i prossimi 28 e 29 settembre.

Il Presidente FIFA sarà in Repubblica nella serata di mercoledì 28, quando si unirà ai membri della Federcalcio e dell’Assemblea Federale per un incontro cui farà seguito un momento conviviale presso il San Marino Stadium.

La mattina del giorno seguente Infantino, i vertici della FSGC ed il resto della delegazione saranno ricevuti in udienza a Palazzo Pubblico, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli. La visita del Presidente FIFA alla Repubblica di San Marino si concluderà nella tarda mattinata.



“Siamo estremamente felici di questa visita del Presidente Infantino” – commenta il Presidente della FSGC, Marco Tura – “Nonostante un’agenda fittissima di impegni, è riuscito a trovare il modo di venire a porgere il suo saluto a noi e agli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Questo dimostra una volta di più il rapporto di grande amicizia che intercorre tra San Marino ed il Presidente FIFA. Come FSGC gli abbiamo sempre assicurato il nostro sostegno, fin da quando era Segretario Generale della Uefa, e continueremo a fare altrettanto. Sarà un vero piacere poterlo riabbracciare qui sul Titano a distanza di cinque anni dalla sua ultima, graditissima visita".