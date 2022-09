Calcio C, il Rimini tessera il difensore centrale Nicolò Gigli

Sport

Rimini

18:59 - 20 Settembre 2022



Il Rimini Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nicolò Gigli. Il difensore centrale classe 1996, alto 1,90, che ha firmato con il club biancorosso un accordo sino al giugno 2024, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina quindi ha vestito le casacche di Lecce, Matera, Ternana, Rieti, Sudtirol e Potenza con 117 presenze complessive in Serie C. Nella scorsa stagione, il nuovo difensore biancorosso, ha disputato 30 gare di campionato con la formazione lucana. E' nativo di Genzano di Roma.

Nicolò Gigli: "Sono orgoglioso e contento di entrare a far parte di questa società, ho seguito la squadra in questa prime partite e visto una gran potenziale: speriamo di toglierci tante soddisfazioni".