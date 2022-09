Calcio B, con D'Angelo ecco altri nuovi mister: Longo al Como e Baldini al Perugia

Sport

18:38 - 20 Settembre 2022

Mentre Luca D'Angelo ha guidato il primo allenamento del Pisa, il Perugia ha ufficializzato l’arrivo di Silvio Baldini in panchina al posto di Fabrizio Castori. Di seguito la nota ufficiale. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Stefano Cuoghi, dal preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli, dal match analyst Mattia Baldini e dal collaboratore Matteo Valeri.



Il Como intanto ha affidato a Moreno Longo l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato con i lariani un contratto biennale fino al giugno del 2024.

Nella stagione 2016/17 debutta con una prima squadra, la Pro Vercelli, ottenendo la salvezza in Serie B. L’anno successivo con il Frosinone conquista la promozione in Serie A ai playoff. Nel 2020 sostituisce Walter Mazzarri sulla panchina del Torino salvando la squadra nel massimo campionato italiano. Nel 2021 passa all’Alessandria vincendo i playoff e riportando i grigi in Serie B.



Il Benevento Calcio in una nota di poche righe pubblicata sui propri canali ufficiali comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra il signor Fabio Caserta. In pole position l'ex campione del mondo Fabio Cannavaro per il quale si tratterebbe della prima panchina da allenatore in Italia dopo l'esperienza maturata in Cina.