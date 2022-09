Calcio C, Coppa Italia: Ancona-Rimini mercoledì 5 ottobre (ore 14,30)

Sport

Rimini

| 18:21 - 20 Settembre 2022



Con una nota ufficiale che la Lega Pro ha reso noto il programma completo - date e orari - del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C, che si giocherà tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre 2022.

Le partite saranno in gara unica a eliminazione diretta: otterranno la qualificazione al turno le formazioni che vinceranno in match. In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno; perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, si procederà con i calci di rigore.



Ecco il programma



MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2022

GRUPPO 4

Gara P22

Crotone-ACR Messina: ore 17.30

Gara P23

Juve Stabia-Audace Cerignola: ore 20.30

Gara P24

Virtus Francavilla-Potenza: ore 21.00

Gara P25

Foggia-Picerno: ore 21.00

Gara P26

Avellino-Fidelis Andria: ore 15.00

Gara P27

Turris-Gelbison: ore 15.00

Gara P28

Taranto-Monopoli: ore 17.30



GRUPPO 3

Gara P20

Latina-Giugliano: ore 21.00



MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022

GRUPPO 1

Gara P1

Pergolettese-Sangiuliano City: ore 14.30

Gara P2

Lecco-Juventus NG: ore 18.00

Gara P3

Renate- Pro Sesto: ore 14.30

Gara P4

Alessandria-Novara: ore 14.30

Gara P5

Pro Patria-Albinoleffe: ore 18.00

Gara P6

Mantova-Trento: ore 14.30

Gara P7

Picenza-Pro Vercelli: ore 18.00



GRUPPO 2

Gara P8

Ancona-Rimini: ore 14.30

Gara P9

Triestina-Arziagnano: ore 18.00

Gara P10

Cesena-Fermana: ore 15.00

Gara P11

Pescara-Vis Pesaro: ore 18.00

Gara P12

Vicenza-Virtus Verona: ore 14.00

Gara P13

Gubbio-Recanatese: ore 14.30

Gara P14

Pordenone-Imolese: ore 15.30



GRUPPO 3

Gara P15

Fiorenzuola-Lucchese: ore 18.00

Gara P16

Olbia-Torres: ore 21.00

Gara P17

Montevarchi-Monterosi: ore 18.00

Gara P18

Viterbese-San Donato Tavarnelle: ore 14.30

Gara P19

Entella-Carrarese: ore 18.00

Gara P21

Siena-Pontedera: ore 18.00