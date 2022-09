Pennabilli, furto in convento: derubati i musicisti durante il concerto

Cronaca

Pennabilli

| 20:09 - 20 Settembre 2022

Doveva essere una serata di festa, non è bastato il maltempo a complicare le cose. Uno spiacevole episodio è andato in scena nella serata di sabato 17 settembre presso il convento dei frati di Maciano di Pennabilli. Durante il concerto sinfonico dell'orchestra "Antiqua Estensis" di Ferrara accompagnata da un coro dell'Alto Adige, ignoti ladri si sono intrufolati in una delle sale del convento che era stata adibita a ripostiglio per i musicisti, oltre 70 elementi. Al momento della pausa poi, l'amara sorpresa: portafogli, zaini, cellulari ed altri oggetti erano misteriosamente spariti dalla sala. Tutto questo mentre il pubblico ignaramente assisteva alla esibizione sacra. Sono in corso le indagini da parte di Carabinieri e Polizia locale di Pennabilli al fine di accertare l'identità dei responsabili che, a quanto pare, potrebbero avere le ore contate. Sulla vicenda, massimo riserbo da parte delle Forze dell'Ordine.