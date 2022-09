Basket, campionato sammarinese: si parte mercoledì ad Acquaviva

Sport

Repubblica San Marino

| 15:30 - 20 Settembre 2022

Il Basket 2000, vincitore dell'edizione 2021 del Campionato interno.

Parte mercoledì alla palestra di Acquaviva, l’edizione 2022 del CAMPIONATO SAMMARINESE. Ai nastri di partenza, come nel 2022, quattro squadre: Pallacanestro Titano, Basket 2000, Dogana Ducks e Ciu Ciu Team.

La formula ricalca quella del 2021, quando trionfò il Basket 2000: si parte col girone eliminatorio che prevede tre sfide per tutte le squadre, poi semifinali prima contro quarta e seconda contro terza, infine le finali per il terzo e per il primo posto.

Le squadre sono composte da giocatori sammarinesi, con un massimo di tre “stranieri” a roster.



Questo il calendario

Mercoledì 21/9

Ore 20 – Pall. Titano vs Ciu Ciu Team

Ore 21.30 – Basket 2000 vs Dogana Ducks

Lunedì 26/9

Ore 20 – Pall. Titano vs Dogana Ducks

Ore 21.30 – Basket 2000 vs Ciu Ciu Team

Mercoledì 28/9

Ore 20 – Pall. Titano vs Basket 2000

Ore 21.30 – Ciu Ciu Team vs Dogana Ducks

Mercoledì 5/10

Semifinale 1°-4° ore 20

Semifinale 2°-3° ore 21.30

Domenica 9/10

Finale 3° posto – Orario da definire

Finale 1° posto – Orario da definire