Basket, la Nazionale di San Marino 2002 entra nella Hal of Fame

15:03 - 20 Settembre 2022

La squadra vincitrice della Promotion Cup 2002.



Domenica sera si è celebrata l’entrata nella Hall of Fame FSP della Nazionale Senior che 20 anni prima aveva vinto l’unico titolo internazionale ufficiale del nostro sport.

Infatti, il 15 giugno del 2002, a Malta, la Nazionale di San Marino vinceva la preziosissima e unica medaglia d’oro in questa categoria dopo aver battuto in finale il Galles col punteggio di 82-70. Fortemente voluto da questa dirigenza, questo evento simbolico è servito per ricordare giustamente un gruppo che già l’anno prima, nel 2001, aveva regalato ai colori biancazzurri la medaglia di bronzo ai Giochi dei piccoli stati.

È stato bellissimo incontrare di nuovo vecchi compagni e amici che hanno condiviso momenti esaltanti, che da oggi rimarranno ancor più nella memoria storica del basket sammarinese.



Il cammino di allora

San Marino – Malta 84-60

Scozia – San Marino 62-66

Albania – San Marino 78-77

SEMIFINALE: San Marino – Andorra 78-77

FINALE: San Marino – Galles 82-70



LA DELEGAZIONE DI MALTA 2002

Capo delegazione Roberto Berardi, Referee Gianluigi Giancecchi, Presidente Gian Primo Giardi.

Coach Daniele Valentini, Ass. Coach Luca Liberti, Fisioterapista Salvatore Bagnato.

Giocatori: Nicola Terenzi (capitano), Fabio Aureli, Flavio Bottiroli, Davide Gregoroni, Michelangelo

Pamantini, Andrea Raschi, Gianluca Raschi, Loris Righi, Stefano Rossini, Federico Tassinari, Fabio

Tentoni, Massimo Venturini.