Congresso Polizia: 'Metà personale contagiato dal Covid, perso venti colleghi' 

| 14:43 - 20 Settembre 2022

Alla kermesse del Silp Cgil era presente anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

"Tante sono le cose da fare e da migliorare, ma si può guardare con grande soddisfazione a quella che si sono fatte in quest'ultimo periodo. In primis essere riusciti a garantire la normalità a fronte di una crisi pandemica in cui oltre la metà personale risulta aver contratto il virus e aver perso 20 colleghi, non abbiamo mai chiuso un ufficio e mai venuto meno un servizio". Lo ha detto il Capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini parlando ai delegati al Sesto Congresso Nazionale del sindacato di polizia del Silp-Cgil, questa mattina (20 settembre) a Rimini. Il Congresso iniziato ieri si concluderà domani con l'elezione del nuovo segretario. Questa mattina, dopo l'intervento di Daniele Tissone, segretario generale uscente del Silp Cgil, è intervenuto il capo della polizia Giannini che ha sottolineato il ruolo della polizia di Stato nel periodo pandemico "evitando il pericolo della divisione - ha spiegato - difronte alla problematica dell'obbligo vaccinale. Si è riusciti a superare questo periodo senza avere grandi fratture anche grazie ad una attività sindacale che ha avuto il coraggio di prendere posizioni e difendere e garantire diritti di tutti".



Alla kermesse del Silp Cgil era presente anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha ringraziato i convegnisti per aver scelto la cittadina da lui amministrata per questo importante evento e che si è confrontato in privato poi col capo della polizia sul tema della sicurezza ed in particolare sulla questione baby gang.