Donna di 40 anni in bici urtata da un'auto in via Euterpe, è gravissima

Rimini

| 14:29 - 20 Settembre 2022

Il luogo dell'incidente.

Gravissimo incidente martedì 20 settembre, intorno alle ore 13.30 in via Euterpe direzione Riccione, nei pressi del centro sportivo Garden. Una donna al volante di una Fiat Panda, ha investito una 40enne in sella ad una bicicletta.



L’impatto è stato violentissimo, la ciclista è stata sbalzata sul parabrezza e poi finita violentemente sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza ed elisoccorso con il quale la donna risultata incosciente è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Locale di Rimini.