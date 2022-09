Tennis, torneo giovanile al Queen's Club: tutti i vincitori

Sport

Cattolica

| 14:22 - 20 Settembre 2022

Ha emesso i suoi verdetti il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Galimberti Tennis Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica. A questa tappa del circuito giovanile regionale, che fa seguito all’appuntamento andato in scena subito dopo Ferragosto, hanno preso parte in totale 67 “racchette in erba” nei sei tabelloni in programma.



Tra gli Under 10 successo di Ulisse Bari (Ct Corinaldo), che in finale ha superato 6-4 6-0 il “padrone di casa” Pietro Galimberti, mentre in ambito femminile si giocano il titolo nel tardo pomeriggio di martedì Amelia Campadelli (Club La Meridiana Casinalbo) e Federica Foschi (Ct Bologna)

Under 10 maschile, semifinali: Ulisse Bari-Lorenzo Kapros 6-0 6-0, Pietro Galimberti-Marcello Liera 5-7 6-4 10-2.

Under 10 femminile, semifinali: Amelia Campadelli-Anita Amadio 6-3 6-1, Federica Foschi-Rachele Franchini 6-2 6-3.



Nell’Under 12 maschile il match clou ha visto Michele Tonti (Misano Out), terza testa di serie, imporsi 6-1 6-0 su Tommaso Zanzini (Tc Cicconetti Rimini).

Semifinali: Tommaso Zanzini-Diego Tarlazzi (n.1) 6-3 7-5, Michele Tonti (n.3)-Alessandro Damiani (n.2) 6-2 6-3.



Nel corrispondente tabellone femminile Anastasia Fazi (Tc Cittadino Jesi) ha rispettato sino in fondo il ruolo di numero uno del tabellone, assegnatole dal giudice arbitro Paolo Calbi (direttore di gara Giorgio Galimberti), aggiudicandosi per 6-2 6-1 il derby marchigiano con Lisa Pierini (Tennis Team Fano), terza testa di serie.

Semifinali: Anastasia Fazi (n.1)-Gioia Angeli (n.4) 6-1 6-1, Lisa Pierini (n.3)-Valentina Zavaglia 7-5 6-3.



Fra gli Under 14 affermazione di Guido Giugliano (Misano Out), secondo favorito del torneo, che nel match clou ha sconfitto 6-4 6-3 Filippo Quadrelli (Tennis Rivazzurra), n.4 del seeding.

Semifinali: Guido Giugliano (n.2)-Michele Tonti (n.3) 6-1 6-1, Filippo Quadrelli (n.4)-Enea Sabatini (n.1) 6-2 6-1.

Infine nell’Under 14 femminile vittoria finale per Alice Battistelli (Tennis Team Fano), seconda testa di serie, che ha piegato con il punteggio di 6-4 1-6 10-8 Aurora Baldassarri (Tc Faenza).

Semifinali: Aurora Baldassarri (n.1)-Debora Amadei 7-6 6-3, Alice Battistelli (n.2)-Viola Amati nd.