Guida in stato d'ebbrezza, sono 9 le patenti ritirate nel weekend riminese

Cronaca

Rimini

| 14:11 - 20 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Sono state nove le patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza nel servizio notturno messo in campo dalla squadra di Polizia Giudiziaria, tra venerdì e sabato scorso (16-17 settembre) in Piazza Marvelli. Un'attività di contrasto all'abuso di alcol durante la guida, che la Polizia Locale di Rimini sta eseguendo costantemente, soprattutto nei weekend, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti.



In particolare tra i conducenti sorpresi con tassi alcolemici al di sopra dei limiti consentiti, sono stati 4 quelli che si sono visti notificare la sola sanzione amministrativa, perché con valore compreso tra 0.5 e 0.8 g/l. Tra questi anche il conducente di un monopattino. 5 invece le patenti ritirate per la violazione più grave, in quanto i conducenti hanno fatto registrare all'etilometro valori superiori allo 0.8 g/l, e quindi deferiti anche all'autorità giudiziaria.

Tra questi un cittadino straniero, che guidava con un tasso alcolemico pari a 1,15 g/l, a cui sono state notificate anche le sanzioni per guida senza patente e perché circolava con il veicolo senza copertura assicurativa. Oltre alle sanzioni di quasi 6.000 euro il giovane è stato deferito, in stato di libertà, all'Autorità Giudiziaria perché utilizzava un permesso internazionale falso (reati previsti dagli articoli 477 e 482 del Codice Penale). Lo stesso si è visto portare via il veicolo, che è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo ai fini della confisca.