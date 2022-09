Al via a Rimini il sesto Congresso Silp, sindacato Polizia Cgil

Attualità

09:45 - 20 Settembre 2022

Congresso Silp Rimini.

"Sicurezza e Giustizia al servizio del Paese", questo il tema della prima giornata del sesto Congresso Nazionale del sindacato di Polizia della Cgil - Silp, al via a Rimini con la partecipazione di 250 delegati e ospiti provenienti da tutta Italia. A discutere di temi fondamentali, l'ex procuratore generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi, il sociologo Maurizio Fiasco, il responsabile sicurezza e legalità della Cgil Giuseppe Silvestri e il segretario generale uscente Silp Cgil-Daniele Tissone.



"Quali sono gli indici della sicurezza sul territorio al di là della questione della sicurezza percepita? La nostra Amministrazione deve investire in formazione e su un modello etico con regole chiare che hanno a che fare anche col tema della dignità e della democrazia", ha detto Tissone. Per il procuratore generale Salvi "la magistratura per molti anni non ha avuto consapevolezza di dover rendere un servizio. È arrivata molto dopo rispetto alle forze di Polizia - ha osservato -. Abbiamo indirizzato molte energie nel contrasto al crimine organizzato e questo aspetto non va perso, ma dobbiamo anche assicurare la giustizia tutti i giorni ai cittadini".



Sul ritrovare lo spirito che ha "portato alla riforma del 1981" è stata quindi la conclusione di Luciano Silvestri che ha declinato le tre parole dignità, diritti e democrazia oggetto della tre giorni congressuale del Silp-Cgil assieme ai temi della sicurezza e della giustizia: "C'è un tema gigantesco - ha concluso - che è quello dell'organizzazione del lavoro di polizia. Soprattutto sui territori e questo è un compito importante che i sindacalisti di polizia devono portare avanti".