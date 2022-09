Ruba il cellulare a un bagnino, lo spinge e si da alla fuga. Arrestato

Cronaca

Cattolica

09:22 - 20 Settembre 2022

Archivio.

Sottrae il cellulare dal bagnino alla zona 70 di Cattolica e fugge, inseguito, viene bloccato e arrestato. E’ accaduto ieri, verso le 18. La vittima del furto si è messa subito all’inseguimento del ladro e i carabinieri, notato l’accaduto, sono immediatamente intervenuti, bloccando l’uomo e traendolo in arresto per il reato di rapina impropria.

Restituito il cellulare, il malvivente è stato dichiarato in stato di arresto e condotto nelle camere di sicurezza dell’Arma, qui ha trascorso la notte in attesa di comparire davanti al Tribunale di Rimini per rito direttissimo.