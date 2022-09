Mondiali Master: Maria Cristina Prati d'argento nella gara in linea

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:27 - 20 Settembre 2022

Maria Cristina Prati prima a sinistra sul podio.

Maria Cristina Prati è inarrestabile. La portacolori del Team del Capitano ha infatti conquistato la medaglia d'argento alla rassegna iridata trentina nella categoria Master. Il sodalizio biancorosso di Santarcangelo, chiude la rassegna iridata dell'Uci Gran Fondo World Championship, arricchito di ben due medaglie: la prima col metallo più prezioso e una maglia multicolore conquistata a cronometro che ha regalato gradite conferme all'atleta di Cesenatico.

Il secondo atto prevedeva la gara in linea con la Medio Fondo per un totale di 86,8 chilometri con l'ascesa del monte Bondone dal versante di Aldeno. La corsa ha messo in luce, la grinta e la tenacia della portacolori azzurra, risultata ancora una volta una delle maggiori atlete di spicco in Italia. L'argento rappresenta comunque un grandissimo risultato per Maria Cristina Prati che dopo aver indossato sulle spalle la maglia iridata è riuscita a recuperare bene dallo sforzo per gestire la condotta di gara. Questa volta è stata la connazionale Olga Cappiello a battere la portacolori del Team del Capitano che ha completato in 3h13'41 la prova alla media dei 27,29 km/h precedendo appunto Prati di 3'08, mentre sul terzo gradino del podio Elena Pancari a 8'49” che ha completato una giornata trionfale per il ciclismo italiano.