Colta da malore finisce con l'auto contro un muro

Rimini

| 07:32 - 20 Settembre 2022

Intervenuti anche i vigili del fuoco.

Probabilmente un attacco epilettico è all’origine del sinistro stradale che lunedì sera ha visto coinvolta una donna, uscita autonomamente fuori strada mentre percorreva via Covignano. Il fatto è avvenuto poco dopo prima delle ore 21, all’altezza dell'incrocio con via delle Grazie. La donna ha perso il controllo della propria Toyota mentre procedeva in direzione Rimini e con l’auto è finita contro il muro di fianco la carreggiata. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto, una volta lanciato l’allarme, è intervenuto immediatamente il 118. La donna è stata portata all’ospedale in ambulanza. Intervenuti anche i vigili del fuoco, nonché la Polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.