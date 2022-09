Calcio B, Pisa: via l'allenatore Rolando Maran. Torna Luca D'Angelo

Sport

| 00:09 - 20 Settembre 2022

Luca D'Angelo (Foto Pisa Calcio).

In serata è saltato oltre a Fabrizio Castori anche Rolando Maran: è stato esonerato dal Pisa il quale ha richiamato Luca D'Angelo, ex giocatore ed allenatore del Rimini Calcio che ha firmato un nuovo contratto fino al giugno 2024, prolungando così il suo rapporto in essere con la società nerazzurra.

Questa la nota del Pisa sul ritorno di D'Angelo: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra al signor Luca D’Angelo che sarà presentato alla stampa mercoledì 21 settembre (ore 13.00) presso la sala stampa “Passaponti” dell’Arena Garibaldi”.

Per la cronaca in esatte D’Angelo era stato esonerato dopo avere sfiorato la promozione in serie A, sfumata nella finale contro il Monza.