18:26 - 19 Settembre 2022



Il Forlì Football Club comunica di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del difensore, classe 2003, Enrico Morri. Si tratta dell'ex Cattolica, cresciuto nel Rimini United. Il club ha ceduto a titolo definitivo il difensore Paolo Ficara all'Avezzano Calcio.

Il Ravenna ha un colpo in canna: Andrea Tabanelli, centrocampista classe 1990, oltre 200 gare tra Seria A, B e C. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Lecce, Cesena, Pisa e Bellaria.