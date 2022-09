Tennis, al Queen's Club Cattolica Pietro Galimberti è in finale U10

Sport

Cattolica

| 17:00 - 19 Settembre 2022

E’ giunto al momento della verità il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Galimberti Tennis Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica. A questa tappa del circuito giovanile regionale, che fa seguito all’appuntamento andato in scena subito dopo Ferragosto, hanno preso parte 67 “racchette in erba” nei sei tabelloni in programma.



Nella categoria Under 10 a contendersi il successo sono Pietro Galimberti e Ulisse Bari in ambito maschile ed Amelia Campadelli e Federica Foschi nella prova femminile.

Under 10 maschile, semifinali: Ulisse Bari-Lorenzo Kapros 6-0 6-0, Pietro Galimberti-Marcello Liera 5-7 6-4 10-2.

Under 10 femminile, semifinali: Amelia Campadelli-Anita Amadio 6-3 6-1, Federica Foschi-Rachele Franchini 6-2 6-3.



Nell’Under 12 maschile match clou tra Michele Tonti, terza testa di serie, e Tommaso Zanzini.

Quarti: Diego Tarlazzi (n.1)-Emmanuele Bomba 6-1 6-2, Michele Tonti (n.3)-Nicolò Della Chiara 6-1 6-3, Tommaso Zanzini-Jacopo Andruccioli (n.4) 6-2 6-4, Alessandro Damiani (n.2)-Tommaso Righetti 6-4 6-3.

Semifinali: Tommaso Zanzini-Diego Tarlazzi 6-3 7-5, Michele Tonti-Alessandro Damiani 6-2 6-3.



Nel corrispondente tabellone femminile l’ultima sfida vede protagoniste Lisa Pierini ed Anastasia Fazi, accreditata del numero 1 del seeding dal giudice arbitro Paolo Calbi (direttore di gara Giorgio Galimberti).

Under 12 femminile, quarti: Lisa Pierini (n.3)-Maria Eleonora Ciuffoli 6-1 6-2, Valentina Zavaglia-Bianca Solazzi (n.2) 6-4 0-6 12/10.

Semifinali: Anastasia Fazi (n.1)-Gioia Angeli (n.4) 6-1 6-1, Lisa Pierini-Valentina Zavaglia 7-5 6-3.



Fra gli Under 14 volano al match clou Filippo Quadrelli e Guido Giugliano, rispettivamente quarto e secondo favorito del torneo.

Quarti: Filippo Quadrelli (n.4)-Pietro Corbelli 4-6 6-1 10/8, Enea Sabatini (n.1)-Filippo Marcaccini 6-0 6-1, Michele Tonti (n.3)-Matteo Berardi 6-1 6-0, Guido Giugliano (n.2)-Tommaso Berardi 6-0 6-3.

Semifinali: Guido Giugliano-Michele Tonti 6-1 6-1, Filippo Quadrelli-Enea Sabatini 6-2 6-1.