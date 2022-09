Vela, il posticipo per maltempo della Mediolanum Cup non rovina la festa

Sport

Rimini

| 16:58 - 19 Settembre 2022

Mediolanum Cup 2022.

Il maltempo non ha fermato la festa della Mediolanum Cup 2022 che giunta alla quarta edizione si è svolta domenica 18 settembre, posticipata di un giorno dal programma iniziale.

La regata, realizzata con il contributo di Banca Mediolanum e di Alessandra Cellucci weallth Advisor dell'ufficio dei consulenti finanziari di Rimini, ha visto alla regia la collaborazione del Circolo Velico Riminese e Yacht Club Rimini che hanno portato sul campo di regata 28 equipaggi provenienti da diversi porti adriatici ed ospitati per l'occasione dal Marina di Rimini.

In una bella giornata di sole le imbarcazioni hanno seguito un percorso a triangolo al largo del porto di Rimini per un totale di circa 15 miglia. Il vento leggero, e poco costante, ha però costretto i team a combattere per catturare le raffiche. Una regata, quindi, che si è confermata tecnica, avvincente anche per la presenza di molti equipaggi di alto livello.

Dopo la regata gli equipaggi si sono ritrovati presso il Marina di Rimini per la festa della premiazione, in un'atmosfera che ha sottolineato i valori della vela come sport di incontro, aggregazione e solidarietà.

A sottolineare questi valori anche i trofei consegnati ai vincitori che sono stati progettati e realizzati dai ragazzi del Settore artigianale Decorazioni della Comunità di San Patrignano utilizzando legni di riciclo offerti dal Cantiere De Cesari di Cervia e stralci di vele donati dalla veleria Quantum Design, azienda leader mondiale di settore.

I VINCITORI DELLA MEDIOLANUM CUP 2022

A vincere il Trofeo Challenge Mediolanum Cup 2022 è stato il TP 52 Orlanda di Sanzio Sammarini e Andrea Muratori che riceve anche un bellissimo orologio Tag Heuer offerto dalla gioielleria Aldo Tamburini di Rimini.

Gli altri vincitori di classe:

Classe Mini

1°Mr Hyde (Hyde 27) di Marco Rusticali

2° Melges 24 ITA563 di Lorenzo Del Felice

3° Dragonball (Beneteau 25) di Daniele Pascarella



Classe Alfa

1° Piuma (Melges 32) di Andrea Musone

2° Magoo Vulcangas (Asso 99 mod) di Daniele Mazzotti

3° Alter Fox (Deheler 30) di Matteo Pagliarani



Classe Bravo

1° Lo.Re (Solaris 36 OD) di Matteo Forni

2° Orsa Minore (Bavaria) di Gaetano De Risio



Classe Charlie

1° Fragolina (Twelve OD) di Omero Giangrandi

2° Angi (Giro 34) di Salvatore Merolla

3° Almic (One ton) di Pietro Vecchi



Classe Delta

1° Shear Terror (Farr 40) di Cesare Salotti

2° Karnak (Class 40) di Marco Bianchini con skipper Stefano Raspadori

3° X Altaire (IMX 40) di Vito Angelini



Classe Maxi

1° Orlanda (TP 52) di Sanzio Sammarini e Andrea Muratori

2° Pegaso (Cori 70) di Boccoli – Zambelli



Vele Bianche

1° Matilda (Nova 30) di Gabriele Arceci

2° Aligusta (GS 34) di Cinzia Vaselli

3° Carpathia (Bavaria 32) di Luca Montebelli



Classe ORC

1° Piuma (Melges 32) di Andrea Musone

2° Shear Terror (Farr 40) di Cesare Salotti

3° Lo.Re (Solaris 36 OD) di Matteo Forni



Premio speciale per la barca storica è stato assegnato ad Almic di Pietro Vecchi, One Ton del 1978.

Premio combinata Rigasa-Mediolanum Cup per Mr Hyde di Marco Rusticali, che riceve un pc portatile offerto da Kenovo.

Presente alla regata anche un equipaggio che ha portato i colori di Crisalide, associazione di Rimini che lavora a sostegno delle donne operate di tumore al seno. Dopo aver lanciato sui social un appello per formare un equipaggio e partecipare alla Mediolanum Cup, a rispondere è stata subito la giovane velista Cecilia Zorzi che si è proposta come Ambassador di Crisalide per divulgare l'importanza della prevenzione al tumore al seno anche attraverso lo sport.

Poi è arrivata l'adesione di Aligusta, un GS 34 di proprietà di Cinzia Vaselli, che ha portato sul campo di regata un team formato da Cecilia Zorzi e altri appassionati giunti da diverse città italiane. L'organizzazione della Mediolanum Cup ha deciso di assegnare un premio speciale al team per sottolineare come lo sport della vela possa portare messaggi importanti anche sui campi di regata.



La Mediolanum Cup è nata per unire i circoli della città di Rimini e connettere il Marina di Rimini con gli altri porti dell'alto e medio Adriatico, creando quelle speciali sinergie comuni a tutti gli amanti della vela e delle regate d'altura.

Un evento nell'evento grazie al Team Foursailing.

Due giorni speciali per vivere un'esperienza unica all'insegna dello sport, della condivisione e del networking. E soprattutto per scoprire il mondo della vela uscendo in barca a bordo dell'imbarcazione Pegaso (Cori 70), evento nato dalla collaborazione di Lavoropiù con il team Foursailing, a margine della regata Mediolanum Cup di Rimini.

Venerdì 16 settembre, dopo un veloce briefing pre-partenza con l'equipaggio e un momento conviviale per conoscersi meglio, Pegaso è potuta salpare a largo delle coste romagnole per svolgere il suo allenamento prima di fare ritorno al porto di Rimini.