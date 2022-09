Mobilità sostenibile: le Cargo Bike conquistano il centro di Rimini

Attualità

Rimini

| 16:46 - 19 Settembre 2022

Cargo Bike Revolution 2022.

La mobilità cambia Rimini e lo fa con orgoglio. Domenica 18 settembre si è svolta la quarta edizione di Cargo Bike Revolution che ha visto sfilare a Rimini tanti orgogliosi possessori di questo "nuovo mezzo".



La cargo bike negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio e una presenza sempre maggiore sul nostro territorio diventando per tante famiglie riminesi una sostituta all'auto.



La festa è partita in Piazza Malatesta con uno spettacolo di danza di Kschool Rimini Hip Hop Dance che ha coinvolto non solo i partecipanti, ma anche tanti passanti che si sono fermati anche ad ammirare alcuni dei mezzi presenti.



Il corteo si è poi spostato attraverso il corso d'Augusto tra la curiosità dei riminesi e l'entusiasmo di chi invece ha partecipato alla pedalata.



La grande parata si è conclusa in piazzale Kennedy con gli stand di Gradella, Claretta e Amarcord che hanno sfamato i partecipanti. Lo spettacolo ed i giochi di Teatro è Libertà hanno divertito i più piccoli (ma anche i più grandi!) e la musica di Born In February ha fatto danzare anche i passanti! Aspasso Bike, World Dimension e Anthea Scuola Sostenibile hanno invece mostrato quanto la cargo bike sia un mezzo inclusivo e davvero adatto a tutti.



Alla manifestazione presenti associazioni e community on line dedicate al tema della sostenibilità e della cura dell’ambiente e le assessore Roberta Frisoni e Francesca Mattei del Comune di Rimini.



"Il meteo ci ha tirato un tiro mancino, ma siamo ugualmente riusciti a realizzare l'evento in tutte le sue parti" commenta il team organizzativo. "Le difficoltà di quest'anno sono state un insegnamento importante per la prossima edizione".



"L'entusiasmo dei partecipanti e di chi, ci ha incontrato per strada durante il percorso o si è unito alla festa in piazzale Kennedy, ci fa capire che la direzione è quella giusta.

Appuntamento al 2023... Vi aspettiamo!".



L'evento è stato organizzato da Cargo Bike Revolution Team, Bike Park Rimini e Manolo Cargo Bike. Con la partecipazione di Anthea Rimini, il patrocinio del Comune di Rimini e nell’ambito del progetto europeo City Changer Cargo Bike.