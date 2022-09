Il ginnasta riminese Thomas Grasso vola alla World Challenge Cup di Parigi

Sport

Rimini

| 15:43 - 19 Settembre 2022

Thomas Grasso.

Parigi. Per tanti sportivi non più soltanto la città dell’amore, ma soprattutto la città dei Giochi Olimpici 2024. Parigi è nella mente dei quattro azzurri della Nazionale di Artistica maschile che, il prossimo weekend, voleranno nella Ville Lumiere per pregustare un antipasto a cinque cerchi. L’occasione è la World Challenge Cup, che si svolgerà il 24 e 25 settembre, sul palcoscenico della Accor Arena nel quartiere di Bercy, il palazzetto che ospiterà le gare dei grandi attrezzi durante l’Olimpiade. Per questa Coppa del Mondo il Direttore Tecnico Giuseppe Cocciaro ha deciso di convocare Thomas Grasso della Polisportiva Celle, quarto al volteggio a Kitakyushu 2021 e bronzo in Coppa a Cottbus; insieme a Edoardo De Rosa, Lorenzo Bonicelli e Niccolò Vannucchi., Thomas giovedì 22 settembre, partirà per la Francia anche i tecnici Pietro Di Pumpo e Paolo Quarto, insieme all’ufficiale di gara Flavio Mandich. Il nostro riminese torna quindi su una pedana Mondiale un grande in bocca al lupo Thomas!