Aggrediti e rapinati mentre passeggiano in viale Regina Margherita: la Polizia arresta due uomini

Cronaca

Rimini

| 14:26 - 19 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Stava passeggiando con la fidanzata in viale Regina Margherita quando è stato avvicinato da un uomo che, con la scusa di chiedergli delle monetine, l’ha improvvisamente afferrato alle spalle, strattonandolo e stringendolo forte al collo. Successivamente, lo colpiva con una ginocchiata cercando di buttarlo a terra. Grazie alle urla della ragazza l’aggressore ha desistito e si è dato alla fuga insieme all’altro straniero che nel frattempo, fungendo da palo, controllava che nessuno si avvicinasse durante l’aggressione. Solo dopo la vittima si è resa conto della mancanza della sua collana in oro. Una volta allertata la Polizia di Stato, giunta sul posto, i due fidanzati sono riusciti a fornire una descrizione degli aggressori che ha consentito di individuarli nella nottata di sabato 17 settembre grazie alle scrupolose ricerche degli agenti. I soggetti, due cittadini marocchini, sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata in concorso e accompagnati in Questura, dove sono stati riconosciuti dalle vittime come gli autori della rapina. Il Pm di turno, ne disponeva la traduzione presso la locale casa circondariale.