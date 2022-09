Verucchio, edizione record per la festa dedicata al gioco e allo sport in strada

Attualità

Verucchio

| 13:50 - 19 Settembre 2022

Festa dello Sport a Villa Verucchio.

Baciata dal sole e dai numeri. L’edizione 2022 di ‘Verucchio in Strada, Giochi e Sport’, la prima tornata al format originale dopo le limitazioni anti Covid degli ultimi due anni, si è infatti chiusa all’insegna dei record: primato di associazioni partecipanti, ben 17 con la novità del Foot Golf, e dei ‘Passaporti dello Sport’ completati dai ragazzi: ben 37, tre in più del 2019 ante Coronavirus appunto.



“Lo sport è fondamentale nella crescita dei ragazzi, trasmette valori quali il rispetto dell’altro, la disciplina, la capacità di fare gruppo, la condivisione e la risposta crescente delle società e degli enti che partecipano a questo evento è la cartolina del bisogno di riferimenti che hanno le famiglie. Ancor più dopo questi due anni di attività a singhiozzo. E’ stato molto bello vedere la piazza piena tutto il giorno, i bambini divertirsi provando tutte le discipline e completare così tanti Passaporti dello Sport (ogni prova dava diritto a un timbro e con tutti 17 si partecipava all’estrazione finale): alla fine, fra i 37 consegnati sono state sorteggiati i tre che hanno vinto tre mesi, due mesi e un mese di attività sportiva gratuita nella disciplina preferita. Curiosamente, questa edizione si è rivelata al femminile e sono state premiate tre bimbe: Martina Giubaldo, Giulia Vitiglio e Sofia Ottaviani” rivela la consigliera con delega allo sport Eleonora Urbinati. “Il nostro grazie va però a tutte le ragazze e i ragazzi che hanno risposto presente, alle famiglie, agli uffici che hanno predisposto una suddivisione degli spazi perfetta, ai volontari che ci hanno assistito e soprattutto alle stesse associazioni, sempre attente a ogni esigenza dei ragazzi e molto presenti nelle esibizioni e nel format degli spettacoli che ha animato ancor più l’evento ricevendo molti consensi. Voglio ricordarle tutte: Gruppo Podistico Villa Verucchio, Centro Olimpia, Liberabici, Villanova Tigers, Villa Verucchio Volley, Yonghon Taekwondo, Roller Verucchio, Choreutica Centro Formazione Danza, Verucchio Calcio (Settore Giovanile e Scuola Calcio Elite), Accademia Musicale Artefonia, Dance Mania, Passi di Stelle, New Grafic Ballet, Boar Skating, Rimini Footgolf, Ginnastica Dinamica Militare e Valmarecchia Baseball & Softball Club. Appuntamento al prossimo anno, per crescere ancora tutti insieme”