Motociclismo, CIV: Alessandro Delbianco conquista al Mugello la sua prima vittoria in Sbk

Sport

Rimini

| 13:39 - 19 Settembre 2022

Le gare della domenica del round Pata CIV hanno lasciato aperta la lotta per il titolo in tutte le categorie, con un colpo di scena in Sbk. Al Mugello è stato Alessandro Delbianco a vincere. Il pilota Aprilia Nuova M2 Racing ha ottenuto così la tanto attesa prima vittoria nella categoria, conquistando il successo con un secondo di vantaggio sulla Yamaha Keope Motor Team di Randy Krummenacher, con la Honda Scuderia Improve - Firenze Motor di Luca Vitali a chiudere il podio. Il colpo di teatro è avvenuto alla fine del penultimo giro. Michele Pirro era in testa, in pieno controllo della gara, quando la sua Ducati Barni Spark Racing Team ha cominciato a fumare. Problema tecnico per lui e ritiro, proprio mentre era in procinto di conquistare l'ennesimo titolo italiano. In classifica generale Pirro è leader con 184 p. davanti a Delbianco con 148 p. e Vitali con 126 p.



Doppietta per Vicente Perez Selfa in Moto3. Il pilota We Race-SM POS Corse BeOn ha concluso un weekend perfetto, pole e doppia vittoria, con il successo di oggi ottenuto con oltre 11 secondi di vantaggio su Alberto Ferrandez Beneite (Gp Project 2 WP Factory Racing 2WheelsPoliTo). Bagarre per il terzo gradino del podio, al termine della quale è stato Daniel Munoz (Phantom) ad avere la meglio su Biagio Miceli (Gresini Racing) e Mattia Volpi (Brevo). Sesta posizione per il pilota Pata Talento Azzurro FMI Cesare Tiezzi (AC Racing BeOn). In classifica generale Tiezzi è leader con 153 p. davanti a Carraro con 151 p. e Ferrandez con 149 p.



Gran battaglia in Premoto3, con un arrivo in volata che ha coinvolto ben sei piloti. A vincere al fotofinish è stato Brian Diego Uriarte (BeOn), davanti al pilota Pata Talento Azzurro FMI Leonardo Zanni (AC Racing Team Brevo) con il compagno di team Gabriel Tesini a chiudere il podio. Sesta posizione finale per Giulio Pugliese. In classifica generale Zanni è leader con 182 p. davanti a Pugliese con 142 p. e Uriarte con 130 p.



Vittoria di Matteo Vannucci in Ss300. Scattato dalla pole, il pilota AG Motorsport Italia Yamaha è stato autore di una gara condotta in solitaria dall'inizio alla fine, nella quale ha imposto un ritmo insostenibile per i suoi avversari, andando a vincere con quasi dieci secondi di vantaggio sul gruppo dei suoi inseguitori. Dietro di lui bagarre per le restanti posizioni del podio, con un arrivo in volata che ha visto tanti piloti lottare per fare risultato. A conquistare la seconda posizione è stato Nikolas Marfurt (Racestar Yamaha) con Davide Conte (GradaraCorse Kawasaki) terzo, primo podio per lui. In classifica generale Vannucci è leader con 175 p. davanti a Carnevali (Box Pedercini Corse, 6° in gara) con 166 p. e Vocino (Prodina Racing Kawasak, out in gara) con 126 punti. Vannucci che conclude qui la sua stagione al CIV in quanto impegnato nel mondiale di categoria. Mattia Martella (Prodina Ircos Kawasaki) era transitato secondo sotto la bandiera a scacchi, salvo essere poi penalizzato di 1 secondo per track limit.



La gara della Supersport, dopo essere stata interrotta per due bandiere rosse esposte per cadute, è stata cancellata in quanto, essendo l'ultima della giornata, non poteva più godere delle condizioni di visibilità necessarie per svolgersi in sicurezza. Nella prima caduta, Emanuele Pusceddu ha riscontrato un verosimile trauma cranico. Dopo essere stato prontamente soccorso e stabilizzato al centro medico del circuito, è stato trasportato all'ospedale Careggi di Firenze per ulteriori accertamenti.

Il CIV tornerà in pista a Imola per il round finale dell'otto e nove ottobre.