Calcio C: la top 11 del girone B, quarta giornata. Il mister è Protti

Rimini

| 14:16 - 20 Settembre 2022

Protti con il mister del Rimini Gaburro.



Cinque punti nelle prime quattro giornate, nonostante un organico assemblato nell'ultima parte di agosto, dopo il ripescaggio. La Fermana allenata da Protti è reduce dall'impresa di giornata, il 2-0 rifilato al Cesena. Citazione meritata dunque per il tecnico ingaggiato dalla Sammaurese. Tra i giovani in evidenza ancora una volta il regista Mercati della Carrarese e il centrocampista Nardi della Reggiana. In attacco grandi firme: il riminese Santini, Paloschi e Capello della Carrarese, capocannoniere del girone con 5 reti.



TOP 11 (4-3-3): Battaiola (Fiorenzuola) - Laverone (Rimini), Pietrangeli (Rimini), Pellizzari (Fermana), De Nuzzo (Fermana) - Nardi (Reggiana), Mercati (Carrarese), Schiavi (Carrarese) - Santini (Rimini), Paloschi (Siena), Capello (Carrarese).



