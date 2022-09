Mondo del lavoro: le skills necessarie per arricchire il curriculum

Attualità

Nazionale

| 12:25 - 19 Settembre 2022

Oggi il mondo del lavoro propone diverse opportunità, ma soltanto per chi ha tutte le carte in regola per coglierle. Questo per via del fatto che bisogna affrontare una competizione spesso serrata, soprattutto per le posizioni con i migliori stipendi e con le migliori prospettive di carriera. Di conseguenza, il candidato deve tassativamente arricchire il proprio curriculum giocando d'anticipo, e dotandosi di tutte le competenze attualmente più richieste sul mercato professionale. Competenze e skill che passeremo in rassegna proprio in questo articolo.





L'importanza dell'inglese per trovare un lavoro

La conoscenza dell'informatica e degli strumenti digitali

La conoscenza dell'italiano e le capacità di espressione

Le skill secondarie da inserire nel proprio curriculum

Per iniziare con il piede giusto, è bene specificare che essere bilingue o trilingue è un vantaggio innegabile per chi cerca un'occupazione, in quasi tutti i settori. Ciò è particolarmente vero in alcuni comparti specifici in cui l'inglese è la lingua più utilizzata, come la finanza, il commercio internazionale o le nuove tecnologie. Un discorso simile vale anche per tutte le professioni legate al mondo del turismo e della ristorazione. Ovviamente in tali situazioni si consiglia di seguire un corso di inglese a Bologna in grado di fornire delle opzioni adatte per i professionisti, come nel caso del Business English, giusto per fare un esempio concreto.Il nuovo millennio ha visto l'affermarsi del digitale, diventato a tutti gli effetti una skill necessaria nel curriculum di ognuno di noi. Ci sono infatti una serie di strumenti che si devono conoscere, come nel caso del classico pacchetto Office, dei fogli di calcolo, e dell'utilizzo di altri programmi più specifici (come quelli per l'elaborazione di immagini e video) a seconda del settore di attività. Più in generale, una buona conoscenza del computer è ormai un requisito indispensabile per qualsiasi candidatura e per qualunque posizione aperta nel mondo del lavoro. Anche in questo caso, è bene seguire dei corsi ad hoc e ottenere delle certificazioni di livello.La perfetta conoscenza dell'italiano rappresenta oramai una dote non collaterale, dunque di fondamentale importanza. Questo per via del fatto che indica la presenza di un certo livello culturale, apprezzatissimo da tutte le aziende, e la capacità di poter occupare dei ruoli che prevedono anche la scrittura o il contatto diretto con i clienti o i fornitori. Naturalmente il modo migliore per dimostrare questa competenza è la scrittura di una lettera di presentazione coinvolgente, scorrevole e del tutto priva di errori grammaticali o refusi. Una regola simile, com'è ovvio che sia, vale anche per la scrittura del curriculum.Non bisogna mai sottovalutare le cosiddette skills secondarie, ovvero le competenze "laterali" che potrebbero interessare un'azienda, per una questione di adattamento e di resa sul lavoro. Si fa ad esempio riferimento alla capacità di lavorare in gruppo, al problem solving, alle competenze interpersonali o ad altre "soft skills" come la proattività, la creatività e le capacità di adattamento. Anche le capacità comunicative, laddove non richieste come principali, figurano nella lista delle secondary skills più importanti in assoluto.