San Giovanni, riqualificazione commerciale del centro storico: indetto un questionario

San Giovanni in Marignano

| 12:23 - 19 Settembre 2022

Domani sera (martedì 20 settembre), alle ore 20.45, nella Sala del Consiglio di San Giovanni in Marignano è in programma un incontro pubblico rivolto ad operatori e cittadini. Per l'occasione verrà presentato un questionario che è parte della fase d'ascolto del progetto di riqualificazione commerciale del centro storico; un'iniziativa contenuta all’interno del progetto di rigenerazione urbana e che permetterà di raccogliere dati utili per elaborare successive azioni.



Il questionario, curato da CNA che ha alle spalle diverse esperienze nel territorio, è disponibile al link Commercianti del centro storico di San Giovanni in Marignano (typeform.com)