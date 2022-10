Calcio Eccellenza: i pali fermano il Cattolica, il Castenaso passa 1-0

Sport

Cattolica

| 19:08 - 09 Ottobre 2022

CASTENASO: Aversa, Marchesi, Veronese, Grassi, Greco, Bassoli, Nanetti (33’ st Monducci), Magliozzi, Colli (10’ st Spiezia), Sartori (23’ st Raspadori), Pancera. A disp. Cinelli, Bruni, De Brasi, Ghiselli, Jammeh, Bergamino. All. Gelli.

CATTOLICA: Stella, Bergnesi (23’ st Lo Bianco), Maretti (18’ pt Barbini), Ariyo, Rea, Zaghini, Cuomo, Togni (31’ st Renzi), Pantaleoni (27’ st Gravina), Gambino, Bardeggia. A disp. Vico, Giosué, Monetto, Vico, Palumbo. All. Zanini.

ARBITRO: Cacchi di Cesena.

RETI: 13’ pt Magliozzi.

AMMONITI: Stella, Magliozzi, Veronese, Colli, Rea, Togni.

ESPULSO: 38’ st Cuomo.



CASTENASO Sconfitta beffa per il Cattolica, fermato due volte dal palo (uno doppio). Partono meglio i locali: al 1' Stella atterra in area Sartori, ex di turno, ma si riscatta parando il rigore di Nanetti. Al 13' Magliozzi porta in vantaggio il Castenaso al termine di una mischia, dopo una precedente respinta di Stella. Il Cattolica soffre la velocità di Sartori e Magliozzi, ma si rende pericoloso in ripartenza. Nella ripresa i cattolichini spingono alla ricerca del pareggio: Bardeggia si rende pericoloso con un rasoterra che Aversa devia sul palo, poi lo stesso Bardeggia e Pantaleoni non sfruttano due occasioni favorevoli. Al 77' doppio palo colpito da Cuomo, che all'83' viene espulso per scorrettezze in area del Catenaso.