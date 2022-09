Calcio Promozione: Sampierana rullo compressore in casa, battuto anche il Misano (4-2)

Sport

Cesena

| 19:47 - 25 Settembre 2022

La Sampierana esulta a fine partita.



Sampierana - Misano 4-2



SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli, Diversi, Corzani (dal 75’ Battistini), Quaranta, Canali., Castagnoli (dal 42’ Berni ), Petrini, Lanzi (dal 64’Para), Narducci, Pungelli (dal 46’ st Rossi S.)

A disp. Zollo,Fabbri, Fiaschetti, Pippi, Bardi. All. Barontini.



MISANO : Bartolini, Coccia, Giganti (dal 1’ St Kone ), Sanchez, Antonelli, Malpassi, Signorini (dal 39’ Secul),Kirilov (dal 60’ Del Bianco), Nigro, Chiusano, Maltoni (dal 46’ Fabbri L., dal 60’ Cuomo)

A disp. Urbinati, Del Bue, All. De ARgila.



ARBITRO: Marco Ruggeri di Cesena

MARCATORI: Corzani (S) al 5’ Lanzi (S) al 36’ Antonelli (M), C astagnoli (S) al 39’, Kone (M) al 46’,Roaai S. (S) al 85’

AMMONITI: Quaranta, Canali, Lanzi, Petrini,Coccia, Sanchez, Antonelli, Signorini

ESPULSI : Malpassi (M) al 88’ per somma di ammonizioni



SAN PIERO IN BAGNO La Sampierana rispetta la regola del 4 (nelle tre gare ufficiali casalinghe ha realizzato sempre 4 reti a partita) e sconfigge per 4-2 il Misano in una partita giocata ad alto ritmo con molti under in campo. Partita forte la squadra di casa ed al 5’ Corzani ben servito da Pungelli con un tiro capolavoro da 20 metri realizza, mettendo la palla all’incrocio dei pali. Al 16’ raddoppio dei locali, Pungelli ruba palla al limite dell’area e tira in diagonale, il portiere respinge e Lanzi mette in rete. Al 36’ accorcia le distanze il Misano con Antonelli che trasforma una punizione dalla distanza che aggira la barriera e si insacca alla destra di Zammarchi. Al 39’ terzo gol della Sampierana: Petrini lancia in profondità Castagnoli che con un preciso pallonetto supera l’estremo difensore ospite e insacca. Al 1’ della ripresa il Misano accorcia le distanze, punizione dalla trequarti, Nigro tutto solo colpisce di testa a colpo sicuro Zammarchi respinge, ma l’accorrente Kone ribadisce in rete. Al 85’ Rossi S. supera tre avversari e in diagonale mete in rete alla destra dell’incolpevole Bartolini, fissando il risultato finale sul 4-2.