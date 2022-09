Calcio Eccellenza: Pietracuta, beffa al 95'. Il Progresso passa (1-0)

Sport

Pietracuta di San Leo

| 18:05 - 25 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Progresso - Pietracuta 1-0



PROGRESSO: Tartaruga, Mantovani (20' st Grandini), Grazia (1' st Ghebreselassie), Cocchi K., Hasanaj (36' st Carrer), Busi, Rossi, Sansò, Baietti, Selleri, Matta (1' st Laguzzi).

A disp. Hysi, Palmese, Diozi, Cantelli, Frentoaei. All. Regno.

PIETRACUTA: Amici, Stavola (33' st Galli), Masini (18' st Fabbri Fil.), Fabbri Fr., Lessi, Giacobbi, Bellavista (30' st Gregori), Faeti, Fratti, Louati (33' st Fabbri Fed.), Evaristi (38' st Zannoni).

A disp. Leardini, Cobo, Contadini, Giannini. All. Fregnani.



ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 50' st Ghebreselassie

AMMONITI: Grazia, Busi, Louati, Selleri, Faeti, Grandini, Baietti.



CASTEL MAGGIORE Un colpo di testa di Ghebreselassie regala al Progresso i tre punti contro il Pietracuta. Il gol arriva al secondo dei due minuti di recupero aggiuntivi: posizionato sul secondo palo, l'esterno batte di testa Amici sfruttando un cross da destra. Predominio territoriale del Pietracuta nel primo tempo, ma senza occasioni di rilievo, che arrivano a inizio ripresa con Bellavista, che non capitalizza due buone opportunità. Il Progresso, scampato il pericolo, cresce e colpisce un palo. Nel recupero il guizzo vincente.