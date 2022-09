Calcio Promozione: Novafeltria, primo hurrà. Verucchio battuto 1-2

Sport

Verucchio

| 17:11 - 24 Settembre 2022

Le due squadre prima del fischio di inizio.

Verucchio - Novafeltria 1-2



VERUCCHIO: Russo, Celli (29' st Girometti), Genghini A., Genghini L. (44' st Ribezzi), Renzi, Colonna, Sancisi (20' st Sinan), Sebastiani (12' st Sacco), Bullini (10' st Amati), Indelicato, Michilli.

A disp. Bianchi, Fabbri, Semprini, Lotti.

All. Guerra.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin (5' st Pasolini), Pavani, Crociani (5' st Toromani), Rinaldi (10' st Sartini), Cappello, Frihat, Baldinini, Collini (20' st Vivo), Radici (33' st Luzzi), Castellani.

A disp. Cappella, Valdifiori, Mahmutaj, Antonini.

All. Giorgi.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 19' pt Collini, 33' pt Castellani, 20' st Amati.

AMMONITI: Frihat, Genghini L., Crociani, Sacco, Michilli.

ESPULSI: Giorgi (all. Novafeltria).

NOTE: recupero 1'pt, 6' st.



VERUCCHIO Il Novafeltria conquista con merito la prima vittoria stagionale, superando il Verucchio allenato dall'ex Denis Guerra. Giorgi schiera un 4-3-1-2 con un centrocampo da battaglia: Baldinini trequartista, Crociani alla prima da titolare stagionale davanti alla difesa, gli interni under Frihat e Castellani. In attacco torna Radici, quarto under in campo, a fianco di Collini. Nel Verucchio in campo dal primo minuto gli ex di turno Indelicato e Sebastiani. Parte bene il Verucchio, trascinato da Indelicato che sfiora il gol al 4'. La partita si sblocca al 19' grazie a Collini, che sfrutta un retropassaggo sbagliato di Sancisi e supera il portiere Russo in uscita, che lo atterra: la palla entra in rete, altrimenti sarebbe stato rigore. Tre minuti dopo Radici segna su cross di Collini, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il raddoppio del Novafeltria arriva al 33': Crociani in anticipo recupera palla e serve Baldinini, splendido il cross per l'inserimento vincente di Castellani. Il Verucchio sfiora il gol al '44 con Indelicato che sfrutta una corta respinta di testa di Soumahin, Golinucci fa buona guardia e respinge. Ma nel complesso il Novafeltria ha dominato con autorevolezza.



RIPRESA A inizio frazione Collini di testa sfiora il tris su cross di Baldinini, al termine di un pregevole triangolo con Frihat, ma non inquadra il bersaglio, palla di poco fuori. In cinque minuti, dal 50' al 55', il Novafeltria opera tre cambi: fuori Soumahin (reduce da uno stiramento), l'ammonito Crociani e Rinaldi, infortunato; dentro Pasolini, Toromani e Sartini. Giorgi deve ridisegnare la difesa e il Novafeltria inizia a concedere qualche occasione di troppo agli avversari, partendo dal gol al 65' del neo entrato Amati, che supera Golinucci sfruttando un cross di Andrea Genghini. Al 69' Indelicato serve Luca Genghini che da fuori area chiama Golinucci alla respinta. Due minuti dopo Michilli si accentra e calcia, impegnando nuovamente l'estremo difensore ospite. Il Verucchio ha ribaltato l'inerzia della partita e spinge alla ricerca del pareggio. All'82' il Novafeltria reclama un cartellino rosso per Sacco, solamente ammonito, ne fa le spese Giorgi, allontanato dal rettangolo di gioco. La sua squadra riesce però a difendere il gol di vantaggio e al 95' spreca con Luzzi, all'esordio stagionale, la palla del possibile tris.



ric. gia.