Calcio Promozione: risultati girone E, comanda il Gambettola

Sport

Rimini

| 17:40 - 25 Settembre 2022

Risultati girone E Promozione Emilia Romagna.



Una squadra in vetta in solitaria al girone E di Promozione: il Gambettola, che ha superato il Sant'Ermete (3 k.o. su 3 per i ragazzi di Mancini). Il Bakia ferma il Forlimpoli sul 3-3, agganciato a quota 7 dalla Sampierana, grazie alla bella vittoria ottenuta a spese del Misano. Tra le riminesi, dopo il Novafeltria, festeggia solamente la Stella, corsara sul campo del Granata.



RISULTATI



Forlimpopoli - Bakia 3-3



Fratta Terme - Bellaria Igea Marina 0-0



Gambettola - Sant'Ermete 2-1



Granata - Stella 1-2



Meldola - Due Emme 1-3



Sampierana - Misano 4-2



ANTICIPI Cervia - Torconca 2-1 e Verucchio - Novafeltria 1-2



CLASSIFICA Gambettola 9, Forlimpopoli e Sampierana 7, Cervia, Due Emme e Stella 6, Bakia*, Fratta Terme, Novafeltria 4, Granata e Misano 3, Bellaria Igea Marina* 2, Meldola, Torconca e Verucchio 1, Sant'Ermete 0.



*Bellaria Igea Marina - Bakia sarà recuperata mercoledì (28 settembre)