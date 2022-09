Elezioni 25 settembre, i numeri di Rimini: al voto anche una 105enne

Attualità

Rimini

| 11:32 - 19 Settembre 2022





Sono 3 gli elettori riminesi (tutti maschi) che, compiendo il 18esimo anno d’età proprio il 25 settembre, potranno votare per la prima volta in occasione delle elezioni politiche alle porte quando, dalle ore 7 del mattino alle 23, saranno aperti i seggi per eleggere i membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.



Sono 367 invece i giovani (192 i maschi e 175 le femmine) che potranno votare per la prima volta nelle 143 sezioni elettorali allestite nel comune di Rimini in 35 luoghi di riunione, su un totale di 111.435 elettori, che registra una netta maggioranza di elettrici pari a 57.923.



Sono 9.501 gli elettori che voteranno all’estero per corrispondenza per eleggere i parlamentari delle circoscrizioni estere, 4866 i maschi e 4.635 le femmine. Di questi 100 (50 maschi e 50 femmine) sono temporaneamente all’estero per motivi di studio o di lavoro e hanno fatto domanda per il voto per corrispondenza. Gli elettori ultracentenari, guidati da una signora di ben 105 anni, sono ben 57 di cui ben 48 sono elettrici e 9 elettori.