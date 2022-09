Transitalia Marathon, ecco le modifiche della viabilità a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:24 - 19 Settembre 2022



Nel periodo dal 22 al 26 settembre 2022, in occasione dello svolgimento della “Transitalia Marathon”, il Comune di Rimini regolamenta come segue la circolazione sul Lungomare Tintori e nelle vie in corrispondenza del Parco Fellini e della Rotonda del Grand Hotel.



In particolare, la regolamentazione comporterà la chiusura totale temporanea al traffico veicolare dalle ore 8.00 del 22 settembre alle ore 13.00 del 26 settembre della Rotonda Grand Hotel intera area, del viale Beccadelli, nel tratto dal viale Vespucci al Lungomare Tintori, del Lungomare Tintori, nel tratto dal viale Beccadelli alla via Bianchi, con creazione del senso unico di marcia sulla via Bianchi Alberto (già via Cappellini), nel tratto dal viale Colombo al Lungomare Tintori, direzione di marcia consentita monte/mare; del viale Colombo, nel tratto dalle Vie Bianchi/Cappellini, alla Rotonda Grand Hotel; delle vie Luci del Varietà e Giulietta Masina, nei rispettivi tratti posti lato Ravenna del Viale Beccadelli.



Nel periodo di svolgimento degli eventi il Divieto di Transito è esteso a velocipedi e monopattini, anche se condotti a mano (ad esclusione dei periodi di allestimento/disallestimento).



Nello stesso periodo (dalle ore 08.00 del 22/09/2022 alle ore 13.00 del 26/09/2022) è inoltre previsto il divieto di sosta con “rimozione coatta”, eccetto autorizzati, sulla Rotonda e nelle seguenti vie adiacenti al Parco Fellini: vie Luci del Varietà e Giulietta Masina, su ambo i lati, nei rispettivi tratti posti lato Ravenna del Viale Beccadelli; sul viale Colombo, su ambo i lati, nel tratto dalle vie Bianchi/Capellini alla Rotonda Grand Hotel; sulla Rotonda Grand Hotel, sul Lungomare Tintori nel tratto dal Viale Beccadelli alla Via Bianchi; sul Viale Beccadelli, su ambo i lati, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori; sui marciapiedi delle suddette aree, qualora siano presenti stalli di sosta destinati a specifiche categorie di veicoli.