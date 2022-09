Calcio C, Lucchese-Rimini 2-1. Gaburro: 'Nella prima frazione ci siamo fatti sorprendere'

Sport

Rimini

| 21:17 - 24 Settembre 2022

La sconfitta meritata del Rimini è mataturata nel primo tempo in cui la Lucchese ha segnato due reti mettendo di fatto le mani sulla partita. Il tecnico sollecita un'autocritica: “E' la seconda volta che ci capita contro un avversario che parte forte, è già successo contro il Cesena ed in quella partita eravamo più impreparati di oggi, però abbiamo pagato dazio anche oggi e questo si deve servire da lezione” commenta il tecnico.

“E' stata una partita fatta di tanti momenti diversi da loro; nella prima frazione siamo stati troppo in difficoltà ad adattarci al loro modulo che in effetti ci ha un po' sorpreso, però noi abbiamo un percorso seppure breve per cui avremmo dovuto capire come sistemarsi per replicare all'iniziativa avversaria, invece nella prima frazione abbiamo fatto confusione nella pressione – continua il tecnico Gaburro - Sapevamo che loro sarebbero partiti forte, che sarebbe stata dura, noi però noi ci abbiamo messo del nostro facendoci trovare impreparati nella fase difensiva di squadra per reggere l'urto. Il secondo gol è stato pesante – continua Gaburro - se fossimo andati all'intervallo sull'1-0 sarebbe stata una partita diversa, invece il raddoppio ci ha complicato la vita, è stata una rete pesante. Dobbiamo fare autocritica per l' interpretazione difensiva del primo tempo e la gestione del finale di frazione perché abbiano preso gol in contropiede: si sarebbe potuta gestire meglio quella situazione”.



Nella ripresa si è visto un altro Rimini...



“Abbiamo fatto la partita, la Lucchese si è abbassata, quelli che sono entrati hanno avuto un buon impatto e un piglio diverso avuto in mano il pallino ma devi trovare il gol del 2-1 prima per pensare di pareggiare la partita”.



Sull'altra sponda dice Ivan Maraia: “Il primo tempo l'abbiamo giocato decisamente bene, poi la squadra è stata brava a controllare il risultato anche se alcuni giocatori erano stanchi e il Rimini è stato più propositivo. Forse c'era lo spazio per fargli male in qualche ripartenza, soprattutto dopo i cambi ma sono comunque molto contento, faccio i complimenti ai ragazzi. L'avversario era difficile e vincere così è importante anche per l'autostima".