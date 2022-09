Rimini Calcio, primo k.o. in trasferta: la Lucchese vince 2-1. Le pagelle

Sport

Rimini

| 19:29 - 24 Settembre 2022

Le pagelle di Lucchese Rimini.



ZACCAGNO 6: senza colpe sui due gol della Lucchese, mette i pugni su una velenosa punizione di Di Quinzio.

LAVERONE 6: dalle sue parti furoreggiano Visconti, Di Quinzio e Semprini. Fa quello che può per arginare la furia dei toscani. Nella ripresa avanza da esterno, confermando una prestazione sufficiente (TOFANARI s.v. Una chiusura decisiva su Romero).

PIETRANGELI 6: primo anticipo nella metacampo avversaria su Bianchimano, ma l'attaccante si guadagna il fallo. Trova dunque un avversario tenace, sulla sua strada, e lo soffre. Nel finale un bell'anticipo su Ravasio, a soffocare un contropiede pericoloso.

GIGLI 5: anche sfortunato, ma dal suo rinvio sullo stinco di Bianchimano si apre la difesa del Rimini sul gol del vantaggio toscano. Non un grande esordio (ROSSO s.v. Cerca l'eurogol in rovesciata).

REGINI 5.5: inizia cercando la progressione di forza, chiusa dalla difesa toscana, poi deve mettere l'elmetto in trincea. Per sua fortuna Quirini e Bruzzaniti sono meno indiavolati di Di Quinzio e Visconti. Nella ripresa diventa l'esterno sinistro della difesa a tre, sbagliando qualche tocco di troppo in fase di impostazione. Ci aspettiamo di più da un giocatore con le sue qualità.

DELCARRO 5: sul campo pesante il "carro armato" ex Ancona dovrebbe galvanizzarsi, invece alza bandiera bianca (TANASA 5.5 Si presenta con un passaggio "horror" intercettato dalla Lucchese nella metacampo del Rimini, poi impegna Cucchietti da fuori area. Anche da lui ci aspettiamo qualcoa di più).

PASA 6: di fisico su Bruzzaniti procura un'interessante ripartenza, il lampo migliore in un primo tempo in apnea. Cresce nella ripresa, diventando, con Gabbianelli, il faro della manovra.

ROSSETTI 5: prestazione in linea con quella di Delcarro (HAVERI 6: sbaglia qualcosa, ma gioca una partita vigorosa).

SANTINI 6: il terreno pesante ne spegne gli ardori in progressione. Sbaglia qualche stop di troppo, ma mette in campo tantissimo impegno, premiato dal rigore del 2-1.

VANO 5: questa volta trova un muro sulla sua strada, Tiritiello. Costantemente in ritardo, rimedia un cartellino giallo.

SERENI 5: anche lui, come Vano, piuttosto sottotono (GABBIANELLI 6.5: il suo ingresso è una mossa tattica azzeccata, il fantasista entra in partita e dà la svolta alla grigia partita dei compagni. Gli manca solo il guizzo in fase conclusiva).

All.GABURRO 6: raddrizza la partita col cambio (tattico) e con i cambi. Partita dalla quale il Rimini esce con zero punti, ma con indicazioni significative. Dovrà essere bravo a leggere le partite in cui il Rimini dovrà iniziare con la difesa a tre.



LUCCHESE (4-4-2): Cucchietti 6 - Quirini 6 (79' Alagna s.v.), Tiritiello 7, Benassai 6.5, Visconti 7 (71' D'Alena s.v.) - Bruzzaniti 6, Tumbarello 6.5, Mastalli 7.5, Di Quinzio 7 (63' Merletti 6) - Bianchimano 7 (63' Romero 5.5), Semprini 6.5 (71' Ravasio s.v.). All. Maraia 7.



