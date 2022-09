DIRETTA TESTUALE Calcio C Lucchese - Rimini 1-0

Sport

Rimini

| 17:49 - 24 Settembre 2022

Diretta testuale Lucchese Rimini.



Lucchese - Rimini 1-0



LUCCHESE (4-4-2): Cucchietti - Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti - Bruzzaniti, Tumbarello, Mastalli, Di Quinzio - Bianchimano, Semprini.

In panchina: Galletti; Alagna, Bachini, Maddaloni, Merletti, Ferro, D'Alena, Rizzo Pinna, D'Ancona, Romero, Ravasio, Catania.

All. Maraia.

RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno - Laverone, Pietrangeli, Gigli, Regini - Delcarro, Pasa, Rossetti - Santini, Vano, Sereni.

In panchina: Galeotti, Tofanari, Haveri, Acquistapace, Eyango, De Rinaldis, Tanasa, Tonelli, Gabbianelli, Rosso, Accursi.

All. Gaburro.



ARBITRO: Gangi di Enna

RETI: 20' Bianchimano

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE: campo pesante a causa delle forti piogge.



Inizio gara ore 14.30



A cura di Riccardo Giannini



Il Rimini alla caccia della terza vittoria consecutiva in campo contro la Lucchese, 4 punti nelle prime 4 gare.



Gaburro in difesa lancia dal primo minuto Gigli per le assenze di Allievi e Panelli. A centrocampo Rossetti vince il ballottaggio con Tonelli, confermato il tridente offensivo della gara con l'Olbia.



In casa Lucchese out il portiere Coletta e Ferro, Maraia schiera tre under e in avanti conferma Semprini.



Lucchese in maglia rossonera, con calzoncini e calzettoni neri. Per la prima volta in stagione, il Rimini indossa la casacca azzurra, con calzoncini e calzettoni rossi.



PARTITI!



4' Rimini pericoloso! Santini dalla destra crossa sul rimbalzo, Vano sul secondo palo è solo, ma non riesce a correggere in rete.



8' Primo angolo della partita ed è favore del Rimini. La difesa toscana allontana di testa.



9' Semprini cerca il tiro di destro da posizione defilata, Delcarro fa scudo con il corpo in angolo. É il primo tiro dalla bandierina per i toscani, senza effetti.



10' Gara equilibrata al Porta Elisa. Rimini autorevole, ma la Lucchese pressa e risponde nei duelli individuali.



16' Visconti serve in orizzontale l'accorrente Mastalli al limite dell'area, il sinistro è sporco e termina a lato. Avvolgente però la manovra dei toscani sull'asse Di Quinzio-Visconti.



18' Secondo angolo per il Rimini, causato da un tocco di testa di Bianchimano.



20' GOL LUCCHESE