San Marino, da oggi la nuova Smac Card. Ecco come ottenerla

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:32 - 19 Settembre 2022



Oggi (lunedì 19 settembre) inizierà la fase di effettiva distribuzione delle nuove SMaC Card da parte delle agenzie bancari e degli uffici postali sammarinesi.



Per agevolare le attività di sostituzione card, rendere certi i tempi di consegna nonché evitare ai richiedenti di presentarsi più volte in banca o negli uffici postali, è stata predisposta l’apposita funzione “Sostituzione SMaC Card” nell’Area Clienti del sito www.sanmarinocard.sm che consente al titolare di verificare i dati registrati sulla card (ed eventualmente aggiornali) per poi scegliere in quale ufficio postale o filiale bancaria effettuare la sostituzione card. In caso di necessità l’indicazione del numero di cellulare e dell’indirizzo e-mail può essere riferito a quello di un famigliare o di una persona di fiducia. Il gestionale consente di riferire più card alla stessa utenza.

Confermata la richiesta e verificata la correttezza della procedura, l’agenzia bancaria o l’ufficio postale scelto per il ritiro della inviano un messaggio all’indirizzo e-mail del richiedente comunicando la disponibilità della card (con orario e data dell’appuntamento) o se necessario segnalando necessità di integrazione documentale. Ricevuta la conferma della disponibilità della card è possibile recarsi presso l’agenzia bancaria o l’ufficio postale scelti per il ritiro della carta, muniti di carta d’identità, avendo contezza che non vi sono impedimenti operativi che possano rallentare o posticipare la consegna della nuova card.

La SMaC Card viene rilasciata dopo la sottoscrizione del "Modulo di Registrazione SMaC" e il pagamento del costo di emissione di Euro 15. La nuova card è immediatamente attiva dal momento della consegna e può essere subito utilizzata. Il trasferimento del saldo a credito sulla nuova card avviene in circa un’ora. La busta di consegna della card contiene indicazione del numero carta e del PIN per spese superiori ad € 25,00, nell’apposito campo “firma” della card andranno annotati nome e cognome.



ASSISTENZA Il Servizio SMaC è disponibile per ogni necessità all’indirizzo e-mail info@sanmarinocard.sm e al numero verde 800.22.08.08. In caso di problemi nel recupero della password di accesso all’Area Clienti del sito www.sanmarinocard.sm è possibile inviare richiesta verifica/aggiornamento indirizzo e-mail info@sanmarinocard.sm segnalando la necessità di aggiornamento indicando numero di card, nome, cognome e data di nascita.



ACCESSO AL SERVIZIO MENSA F.S.S. L’accesso al servizio mensa del Fondo Servizio Sociale rimarrà temporaneamente gestito con le card in scadenza al 31/10 anche se sostituite con nuova card.

Fino a diversa disposizione si raccomanda all’utenza di custodire la vecchia card per continuare a fruire del servizio. Le card sostituite non sono più riconosciute dai POS SMaC e per ogni altra operazione occorre utilizzare la nuova card.



SOSTITUZIONE E ATTIVAZIONE CARD PER FRAGILI Per agevolare le attività di sostituzione card da parte di residenti in territorio, impossibilitati ad accedere agli sportelli bancari o postali per condizioni fisiche che possono comportare ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive è in corso di definizione con la Direzione Generale dell’Istituto di Sicurezza Sociale apposito accordo.

Per i soggetti direttamente assistiti da Servizi ISS Salute Mentale, Minori, Assistenza Residenziale Anziani, Territoriale Domiciliare e Disabilità e Assistenza Domiciliare, l’attività di emissione/sostituzione SMaC Card sarà rimessa direttamente al Servizio ISS.

Al Servizio Territoriale Domiciliare sarà invece demandata la gestione dell’attività di emissione/sostituzione SMaC Card in favore di soggetti non assistiti dai predetti Servizi ISS.

Il dettaglio delle operatività è rimesso a successiva comunicazione.



SOSTITUZIONE E ATTIVAZIONE CARD PER MINORI DI 16 ANNI Le attività di attivazione/sostituzione card in favore di minori di anni 16, residenti in territorio, iscritti alla Scuola Media Inferiore e alla Scuola Secondaria Superiore e al Centro di Formazione Professionale sono effettuate dalle rispettive segreterie scolastiche. Presso gli uffici di segreteria il genitore provvede alla compilazione e sottoscrizione del modulo di attivazione SMaC Card. Completate le attività di assegnazione la card è consegnata dal personale della scuola all’effettivo titolare.

L’attività di rilascio SMaC Card per gli iscritti a Scuole Secondarie di secondo grado al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino è svolta dall’Ufficio Diritto allo Studio. Previa compilazione e sottoscrizione del modulo di attivazione SMaC Card da parte del genitore la card viene immediatamente consegnata al richiedente.

L’attività di sostituzione delle card in scadenza al 31/10/2022 è attualmente in corso di definizione. Da lunedì 19/9 saranno avviate le attività per la registrazione delle card in favore degli alunni in riferimento alle domande presentate dai genitori all’atto dell’iscrizione.



DOVE RITIRARE LA NUOVA SMAC CARD



Banca Agricola Commerciale - BAC



Presso tutte le filiali esclusivamente in orario pomeridiano dalle 14:40 alle 16:20 dal lunedì al venerdì.



Banca Sammarinese di Investimento - BSI



Presso tutte le filiali in orario di apertura, dal lunedì al venerdì, mattino dalle 8:30 alle 13:15, pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.



Banca di San Marino – BSM



Presso tutte le filiali limitatamente ai correntisti BSM in orario di apertura, dal lunedì al venerdì, mattino dalle 08:30 alle 13:00, al pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00.



Per i non correntisti BSM esclusivamente presso la Filiale BSM di Fiorina (Strada di Paderna, 2 Serravalle) in orario di apertura mattino dalle 08:30 alle 13:00, pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00. La Filiale di Fiorina effettua unicamente attività di sostituzione e nuova attivazione SMaC card. L’acquisto della card è regolabile con unica formula di pagamento con carta di debito o credito.



Cassa di Risparmio - CARISP



Presso tutte le filiali in orario di apertura dal lunedì al venerdì, il mattino dalle 8:30 alle 13:10 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30. L’apertura pomeridiana sarà esclusivamente dedicata alle attività di sostituzioni e nuova attivazione di SMaC card anche per le sedi di Cailungo e Centrale.



POSTE San Marino SpA



Presso tutti gli uffici postali in orario di apertura. La sostituzione card viene effettuata esclusivamente previa registrazione richiesta da Area Clienti del sito SMaC www.sanmarinocard.sm

Uffici postali di: Acquaviva, Borgo Maggiore, Città, Dogana, Domagnano e Serravalle con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 17:30. Il Sabato mattina dalle 8:15 alle 12:00.

Uffici postali di Faetano e Fiorentino con orario continuato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:15 alle 14:30.

Uffici postali di Chiesanuova e Montegiardino con orario continuato nei giorni di martedì e giovedì dalle 8:15 alle 12:30.