Ironman, Cervia incorona il tedesco Michael Wegricht

Sport

Cervia

| 08:02 - 19 Settembre 2022



É il tedesco Michael Wegricht il vincitore dell'Ironman 2022, la gara di Triathlon che si è tenuta ieri (domenica 18 settembre) a Cervia. Wegricht ha completato il percorso in 8 ore, 11 minuti e 41 secondi, precedendo al traguardo lo svizzero Benjamin Ueltschi, che ha tagliato il traguardo in 8 ore, 13 minuti e 1 secondo. Terzo un altro tedesco: Herbert Ezinger, più staccato con il tempo di 8 ore, 15 minuti e 26 secondi.



Tra le donne, la più veloce al traguardo è stata Svenja Toes (8:37':22''): la triatleta inglese ha preceduto sul traguardo le svizzere Julie Derron e Giovanna Ryter, più staccate (8:43':20'' e 8:45':13'').



Per ciò che concerne la gara 70.3, il vincitore è stato il tedesco Nils Huckschlag, il più veloce in 3 ore, 56 minuti e 29 secondi. La più veloce è stata un'italiana, Maria Casciotti (4 ore, 17 minuti e 59 secondi).