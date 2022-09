Calcio 1a Cat: Morciano, successo in trasferta con il Roncofreddo (0-2)

Sport

Morciano

| 07:43 - 19 Settembre 2022



Roncofreddo - Morciano 0-2



RONCOFREDDO: Pollini, Babino (52' Neri), Piccirillo, Bacchini, D'Altri, Turci, Lonzardi (78' Maestri), Garavelli, Touré (78' Calbucci), Brigliadori, Sottile.

A disposizione: Bocchini, Nicolini, Graziani, Ventrucci, Lodovichetti.

All. Antoniacci.

MORCIANO: Alessandrini, Antonietti, Albertini, Stanco, Santoni, Lavanna, Lazzari (83' Iannucci), Grimaldi, Sollaku (82' Diotalevi), Ricci, Greco (64' Longoni).

A disp. Di Renzo, Grazia, Lenti, Rovelli, Pojana, Palmerini.

All. Rubino.



ARBITRO: Sconza di Lugo.

RETI: 4' Greco, 81' Albertini.

AMMONITI: Touré, Neri, Calbucci, Stanco, Iannucci.



RONCOFREDDO Con un gol per tempo il Morciano supera in trasferta il Roncofreddo. Apre le marcature Greco al 4', riprendendo di testa una respinta del portiere Pollini. Nel finale di gara il raddoppio: Pollini perde il pallone in uscita e ALbertini ne approfitta per raddoppiare, infilando il tap-in da pochi passi.