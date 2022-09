Calcio Prima, a Sala l'Accademia Marignanese resta a secco (2-0)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:15 - 18 Settembre 2022

Meritata vittoria del Sala su una Accademia Marignanese rimaneggiata, con qualche assenza di peso. Inizio di primo tempo per i ragazzi di Mirko Palazzi con occasione al 3' e tiro alto di Cekirri. Al 15' punizione dal vertice destro del fronte di attacco del Sala con Velella che costringe in angolo il portiere Badioli: sul tiro dalla bandierina di testa Maroni va più in alto di tutti ma para a terra Badioli. Al 42' la più grossa occasione per la Marignanese, fallita da La Pescara, che non sfrutta il regalo dei padroni di casa e mette incredibilmente a lato da posizione molto favorevole. Allo scadere del recupero, geniale palla di Romani per La Pescara, che non controlla a dovere in area e l’azione sfuma.



Nella ripresa al 58' reclama un rigore il Sala non concesso dall’arbitro e due minuti dopo i padroni di casa vanno in vantaggio con Milzoni che di testa da pochi metri corregge in rete un calcio di punizione battuto da fuori area. Si sbilancia in avanti la Marignanese alla ricerca del pareggio e si espone inevitabilmente al contropiede avversario, che dopo alcune favorevoli occasioni mancate raddoppia a cinque dal termine con Quarta.



Il tabellino



Sala: Oreste, Ciancio, Velella, Fiaschini (76' Fabbri), Maroni, Cialotti (73' Marrapodi), Carelli, Novelli (82' Biondini) Mastria, Quarta, Milzoni. A disp.: Medri, Ndoja. All. Giorgini

Accademia Marignanese: Badioli, Vescini (60' Izzo), Siciliano (46' Marfella), Ottaviani G., Tirincanti, Luppoli, Cekirri (75. Lorenzi), Marcolini, La Pescara (50. Di Blasio), Romano (55' Venuto), Bacchielli. A disposizione: Ottaviani G. (2006), Fabbri, Gabellini, Rinaldi. All. Palazzi

Arbitro: Amedeo Zaganelli della Sezione di Lugo di Romagna

Reti: 60' Milzoni, 83' Quarta

Note Ammoniti: Siciliano, Luppoli, Ottaviani, Izzo (AM), Velella, Marra (S)