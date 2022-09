Calcio Prima, il Superga piega il Riccione 2-1

Sport

Riccione

| 20:01 - 18 Settembre 2022

Cade il Riccione in quel di Cattolica contro il Superga per 2-1. Primo tempo con poca intensità ed idee annebbiate. Il Superga crea qualche grattacapo a Masini e compagni e senza strafare si ritrova in vantaggio al 36' sfruttando un errore in disimpegno del duo Masini-Imola, palla che finisce a Fratesi, assist per Piccari al centro dell'area per il comodo 1 - 0. Nel secondo tempo il Riccione cresce come quantità e qualità di gioco ed è subito pericoloso con Capriotti al 2' che di testa impegna Marcucci. Al 5' è Amati che colpisce il palo destro dell'estremo difensore di casa con un tiro da dentro l'area di rigore. Al 12' palla deliziosa di Imola per Amati che a non più di sei metri cicca clamorosamente l'appuntamento col goal. Al 27' il neo entrato Gueye insacca di prepotenza con un gran colpo di testa su angolo di Brisigotti (1-1). Al 31' traversone teso di Klyvchuk che Marcucci non trattiene, in scivolata Capriotti è in goal ma la palla no. Al 38' il Superga guadagna una punizione sulla tre quarti, palla sul secondo palo che viene ributtata in mezzo all'area, gran mischia ed il più lesto è Piccari che spinge la sfera in rete (2-1). Vani i tentativi del Riccione di riportarsi in parità. Il Riccione, opaco il Riccione nel primo tempo e spumeggiante nella ripresa, può recriminare per le tante occasioni da rete non finalizzate.