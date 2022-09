Calcio Promozione: Torconca, beffa finale con il Gambettola (0-1)

Sport

Cattolica

| 19:38 - 18 Settembre 2022

Ricchiuti (allenatore Torconca, foto dalla pagina Facebook della squadra).



Torconca - Gambettola 0-1



TORCONCA: Hysa, Beltrami (22' st Mazzali), Franca (34' st Neri), Fabrizi (8' st Cicpiccia), Righetti, Nicolini, Miron (30' st Novembrini), Maquirriain, Abouzziane, Donnarumma (19' st Morganti), Cecchi.

A disp. Torriani, Ricci, Morri, Rucaj.

All. Ricchiuti.

GAMBETTOLA: Golinucci, Alberighi, Rigoni (15' st Tani), Camaj (8' st Del Vecchio), Maioli, Severi (11' st Marconi), Spadaro, Vukaj, Zammarchi, Gadda (1' st Giulianelli), Palumbo (15' st Aloisi).

A disp. Limounì, Bernacci, Valentini.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

RETI: 40' st Aloisi.

AMMONITI: Alberighi, Fabrizi, Gadda, Neri, Nicolini, Marconi.



TORCONCA Il Gambettola conquista i tre punti e raggiunge il Forlimpopoli in vetta grazie a un gol nel finale, contestato dai locali per il fuorigioco di un giocatore biancoverde, parte attiva dell'azione che ha portato il giovane ex Forlì al tiro vincente, sporcato da una deviazione di un difensore. I ragazzi di Ricchiuti, contro una formazione assemblata per vincere, non sfigurano e mettono in mostra un gioco offensivo, senza però riuscire a capitalizzare le occasioni.