Calcio Eccellenza: la Savignanese salta l'ostacolo Masi Torello (1-0)

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:06 - 18 Settembre 2022

Continua il meraviglioso avvio di stagione della Savignanese, che supera al Capanni l’ostico Masi Torello Voghiera di misura (1-0).

Buon avvio dei gialloblù, che al 20′ sbloccano la sfida grazie a Protino, abile a infilare Campi in uscita sfruttando l’assist di testa di Sberlati. I ferraresi cercano di rientrare, ma Papi si oppone e il primo tempo termina con i romagnoli in vantaggio meritatamente.

Ad inizio ripresa Mazzarini e Cassani provano a chiuderla però non pescano il jolly. Il Masi Torello dal canto suo tenta di rimanere in partita e, dopo una botta di Molossi ben parata da Papi, colpisce una traversa con Marongiu (66′). Gli ospiti insistono e ancora Papi salva su Vanzini. La Savignanese resiste e rilancia con Vitalino e Pacchioni, tuttavia il goal non arriva. Sabato in anticipo sfida a San Marino contro il Victor.



Il tabellino



Savignanese: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Vitalino (92′ Franchini), Lambertini, Onofri, Farabegoli (56′ Possenti), Cassani (85′ Mazza), Sberlati (56′ Pacchioni), Protino, Nicolini (74′ Sbrighi).

A disp: Fusconi, Stacchini, Bascioni, Paganelli. All Montanari



Masi Torello Voghiera: Campi, Sarto (78′ Medi), Catozzo (85′ Mangherini), De Angelis (85′ Quarella), Maneo, Franceschini F, Molossi, Franceschini S, Negri, Marongiu (70′ Cazzadore), Vanzini.

A disp: Battara, Vitali, Benini, Vallesani, Fregnani.. All Biagini

Rete: 20′ Protino

Note: Ammoniti: Protino, Vanzini, Cassani, Lambertini, Medi