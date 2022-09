Sport

Rimini

| 15:33 - 18 Settembre 2022

Foto dalla pagina Facebook di Enea Bastianini.





Il pilota riminese Enea Bastianini supera Francesco Bagnaia all'ultimo giro e vince il Gp di Aragon classe MotoGp, strappando al pilota della Ducati ufficiale la possibilità di conquistare il quinto successo consecutivo. La caduta di Fabio Quartararo nel primo giro porta permette a Bagnaia di avvicinarsi a -10 dal francese della Yamaha nella classifica del Mondiale. Terzo posto sul podio per lo spagnolo Aleix Espargaro, con l'Aprilia. E' la quarta vittoria in questa stagione per Enea Bastianini.