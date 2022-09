Riccione, 50enne alla guida ubriaco. Non stava neanche in piedi

Cronaca

Riccione

| 14:13 - 18 Settembre 2022

Terminata l’emergenza maltempo, che ha interessato la città di Riccione dalla tarda mattinata di ieri (sabato 17 settembre) sino al pomeriggio, la polizia locale ha ripreso le proprie attività ordinarie di controllo del territorio impegnando 6 equipaggi durante il turno serale e notturno, al fine di garantire la sicurezza stradale: i posti di controllo sono stati allestiti sula via Milano e sulla via Puglia, strada frequentemente utilizzata per raggiungere i locali da ballo.



Sono stati controllati 220 veicoli e sottoposti a prova etilometrica i rispettivi conducenti, con il ritiro di cinque patenti per guida in stato di ebbrezza: una di esse a un 50enne algerino, la cui guida era apparsa evidentemente incerta e pericolosa. Sceso dall'auto, l'uomo non riusciva a stare in piedi e si è rifiutato di sottoporsi all'etilometro.



Un sesto ritiro è stato a carico di un cittadino extracomunitario, residente in Italia da oltre un anno: non aveva convertito la propria patente estera in una patente italiana.